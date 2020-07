Las escuelas deben seguir protocolos anti COVID-19 para reabrir

El contralor Stringer presenta recomendaciones al Departamento de Educación de cara a la reapertura del sistema escolar de la Ciudad de Nueva York, considerado el más grande del país

NUEVA YORK.- Reabrir de manera segura las escuelas de la Ciudad de Nueva York para el otoño de 2020 en medio de la pandemia de COVID-19, es desde ya un gran desafío. El contralor de la ciudad, Scott M. Stringer presentó este martes una serie de recomendaciones que buscan garantizar de forma primordial la seguridad en el sistema escolar y dijo que es imperativo que el Departamento de Educación (DOE) actúe con urgencia para proporcionar una hoja de ruta estratégica para la reapertura.

Las medidas están recogidas en el informe Strong Schools For All: A Plan Forward for New York City (Escuelas fuertes para todos: un plan hacia adelante para la ciudad de Nueva York), que según Stringer, se centró en la necesidad de que se elabore un plan de reapertura que ofrezca protección a toda la comunidad escolar.

“La pandemia de COVID-19 ha afectado enormemente a nuestros estudiantes, padres, personal escolar y sistema educativo. Desde el cierre de nuestras escuelas en marzo, los estudiantes han tenido que adaptarse a los desafíos del aprendizaje remoto, mientras que como padres hicimos todo lo posible para brindarles a nuestros hijos el apoyo que necesitan para tener éxito en estas circunstancias sin precedentes”, dijo el contralor Stringer.

Las recomendaciones del contralor se basan en una carta que envió al alcalde Bill de Blasio y al canciller del DOE, Richard Carranza en junio, en la que solicitó respuestas concretas sobre los éxitos y fracasos del aprendizaje remoto implementado a raíz de la pandemia, el futuro de la instrucción a distancia y un plan integral de reapertura para las escuelas antes del comienzo del próximo año escolar.

De manera puntual, el reporte del Contralor solicitó al DOE que siguiera la guía de los últimos avances médicos y científicos e implementara rigurosos protocolos de seguridad y limpieza en cada escuela en consulta con expertos en salud pública, aliados estratégicos y padres, antes de que se tome una decisión de reapertura. Estos protocolos de seguridad y limpieza tendrían que revisarse periódicamente para garantizar que se sigan adecuadamente y que se tomen medidas rápidas en caso de violaciones.

El informe insta a que se permita que las comunidades escolares individuales designen un director de seguridad de salud, encargado de revisar y plantear al DOE cualquier queja sobre el entorno de salud en los edificios escolares, y monitorear la implementación del protocolo de seguridad de salud de acuerdo con la evolución de la guía de salud pública.

Stringer también instó a Washington a proporcionar ayuda federal rápida y suficiente para apoyar a padres, estudiantes, educadores y personal escolar.

“A medida que nos acercamos al próximo año académico, la ciudad de Nueva York debería liderar la nación mostrando cómo reabrir nuestras escuelas de manera segura con un alto nivel de instrucción que mantenga la excelencia académica”, destacó Stringer.

El Contralor agregó que, si no somos inteligentes y estamos preparados para un próximo año escolar sólido, nuestros estudiantes sufrirán, especialmente aquellos que vienen de hogares bajos ingresos que ya enfrentan desafíos severos, y nuestra recuperación económica se verá gravemente obstaculizada porque sin la escuela no pueden volver a trabajar en muchas de nuestras familias.

El informe hace un llamamiento al DOE para que proporcione información efectiva y transparente sobre las tasas actuales de transmisión de virus dentro de las comunidades escolares, al tiempo que garantice un compromiso con una instrucción de apoyo y de alta calidad con una guía clara sobre los estándares de instrucción para el aprendizaje remoto. Este enfoque, según el Contralor, asegurará que las escuelas se puedan abrir en el otoño y funcionen de manera segura al tiempo que proporciona la educación necesaria y las vías continuas para el éxito académico que los estudiantes de la ciudad necesitan con urgencia.

Las escuelas de NYC

Las escuelas públicas de la ciudad, conforman el sistema escolar más grande del país, con más de 1,1 millones de estudiantes que asisten a más de 1.800 escuelas. El departamento cubre los cinco condados de la ciudad, y tiene un presupuesto anual de casi $25 mil millones.

Las propuestas

Requerir el uso constante de máscaras o cubiertas faciales para estudiantes y personal

Se debe exigir a los estudiantes de segundo grado y mayores que usen una máscara o una cubierta facial para la nariz y la boca. En el estado de Nueva York, todos los niños mayores de dos años están sujetos al mandato del gobernador sobre cubrirse la nariz y la boca con una máscara cuando están en público y no pueden mantener la distancia social.

Distancia física obligatoria

Para mantener una distancia adecuada entre los estudiantes se requiere que las escuelas, particularmente las superpobladas, escalonar los horarios y limitar aún más la instrucción en el aula.

Establecer unidades pequeñas y consistentes de estudiantes para limitar la propagación potencial de COVID-19. Se espera que las unidades más pequeñas de 10-12 estudiantes sean la “nueva normalidad” en las aulas de la ciudad.

Proporcionar pruebas de grupo, rastreo agresivo de contacto y escaneos diarios de temperatura

Las pruebas universales para todos los estudiantes de Nueva York y el personal de la escuela serán necesarias antes del comienzo de la escuela.

Para continuar evaluando el alumnado a intervalos regulares durante el año escolar, el DOE podría emplear pruebas de grupos.

El DOE debe establecer un protocolo transparente para el rastreo de contactos dentro de las comunidades escolares para identificar rápidamente y contener cualquier brote.

Inversión en el mejoramiento de la limpieza avanzada usando las últimas tecnologías

Los CDC ya han informado que los estudiantes permanecen a seis pies de distancia mientras están en la escuela, lo que será un gran desafío en muchas de las escuelas más concurridas de la ciudad. La ciudad debe tener protocolos de limpieza transparentes y avanzados para cada edificio escolar.

Reutilizar los espacios disponibles e identificar espacios al aire libre para actividades de aprendizaje

A medida que la Ciudad realiza un inventario exhaustivo del aula, la cafetería y el espacio del gimnasio en cada edificio escolar, también se debe considerar la reutilización de otros espacios disponibles fuera de las instalaciones escolares para satisfacer las necesidades del aula, incluidos los edificios de oficinas desocupados y los espacios de trabajo compartido infrautilizados.

Dar prioridad al aprendizaje socioemocional y garantizar que cada escuela tenga un trabajador social a tiempo completo y un orientador

Muchos estudiantes cuyas vidas y familias han sido impactadas por COVID-19 han experimentado un trauma emocional grave, particularmente aquellos que tenían necesidades importantes de salud mental antes de la interrupción de la pandemia.

Cuando se vuelvan a abrir las escuelas, será fundamental garantizar que existan servicios sólidos de salud mental en todas las escuelas, y que haya una amplia gama de apoyos disponibles específicamente para estudiantes con necesidades importantes de salud mental.

Hacer adaptaciones para maestros, administradores y otro personal escolar de alto riesgo.

Dadas las herramientas y la capacitación adecuadas, se podría asignar personal docente que trabaje de forma remota para facilitar la instrucción remota para grupos de estudiantes o ayudar a proporcionar apoyo curricular para familias y cuidadores. También podrían proporcionar tutoría individual remota para estudiantes que necesitan apoyo académico adicional.

Aumentar la dotación de personal en las aulas

Si bien la condición fiscal de la ciudad sigue siendo precaria, es inevitable que si la escuela va a suceder este otoño, el DOE deberá aumentar la dotación de personal en todas las escuelas para mantener el distanciamiento social, proporcionar apoyos específicos y ayudar a facilitar la instrucción remota.

Mantener la capacidad del sector de cuidado infantil

Involucre a los proveedores en la exploración de nuevas estrategias y entornos para aumentar de manera segura el acceso al cuidado infantil, al tiempo que protege la fuerza laboral del cuidado infantil y conecta a los padres con los espacios disponibles.

Invertir en enseñanza remoto de alta calidad

Para garantizar que haya una línea de base para la instrucción y la divulgación, el DOE debe brindar más apoyo a los educadores para mejorar el aprendizaje remoto a través de la supervisión y la observación, y establecer mejores prácticas claras sobre cómo hacer que una instrucción sólida esté disponible incluso cuando los maestros y los niños no están juntos en el salón de clases.

Involucrar y apoyar a los padres y cuidadores en varios idiomas

Los padres son un socio indispensable para ayudar a sus hijos a aprender, y muchos padres se han vuelto más activos en la educación de sus hijos durante este tiempo de cierre de la escuela.