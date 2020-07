VIDEO: Furiosa mujer destruye un estante de mascarillas en un Target de Arizona al grito de “Esta porquería ya terminó”

En un Target de Scottsdale, Arizona, una mujer, que hasta el momento no ha sido identificada, decidió grabarse a sí misma destruyendo toda una exhibición de mascarillas, según se reportó en el portal Newsone.

La mujer comenzó el video diciendo: “Finalmente, nos encontramos con el final del camino. He estado esperando esta porquería toda mi maldita vida. ¡Target, no voy a jugar más juegos!”. La mujer dijo esto al tiempo que grababa todo con su teléfono.

Después de esto, la mujer comenzó a golpear y a quitar violentamente las mascarillas de los estantes para tirarlas al piso. Se puede escuchar que la voz de la mujer se pone cada vez más agresiva mientras hace todo esto y grita: “¡Esta porquería ya termino!”.

La mujer empieza a maldecir una y otra vez hasta que termina de lanzar todas las mascarillas al suelo, al parecer harta porque piden usarlas.

En un punto del video, se puede ver que dos empleadas de la tienda se acercan a la alterada mujer para ver cuál es el problema, pero cuando se lo preguntan la mujer simplemente se victimizó y les dijo que por qué no podría tirarlas.

Woman from Scottsdale, AZ was so upset with Target for selling face masks that she attacked their display… (cont.) pic.twitter.com/Mwp3w2Iw7C

Todo lo expuesto anteriormente es lo que ocurre en un primer video, pero existe un segundo en donde se puede ver a tres oficiales de policía que encaran a la mujer.

Al ver que la mujer seguía teniendo una actitud agresiva ante cualquier pregunta que se le hiciera, los oficiales procedieron a esposar y arrestar a la mujer para evitar que hiciera más daños.

A continuación, puedes ver el segundo video del incidente:

…then she got arrested on IG Live saying she is a spokesperson for QAnon & the White House and to “call Donald Trump and ask him” because she can’t share any “classified information.” pic.twitter.com/Bg1OPaimUQ

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 5, 2020