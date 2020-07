A Carolina Sandoval se le salió la peluca en plena piscina

View this post on Instagram

@mipedacitodeluz, confesiones acuaticas 🤣… Son estos momentos en familia los que nos dan fuerzas para luchar y seguir trabajando por el bienestar de nuestra familia. Las cosas simples que son invaluables ❤️😁 . . #eltrasnochoconcaro #cosasquesientecaro #Familia #pooltime #lareinadelafaja #Pool #Latepost #LasSandoval #piscina