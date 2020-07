Amazon elimina los productos de los Washington Redskins hasta que se cambien el nombre

Amazon se convirtió en la más reciente compañía en anunciar que eliminaría la mercancía de los Washington Redskins de su catálogo para la venta, mientras que el equipo considera un cambio de nombre.

NEW: Amazon pulls Washington Redskins merchandise from its site amid calls for the team to change its name https://t.co/jiSUd8W96f

“Con el anuncio del equipo de Washington y la NFL, estamos eliminando productos con el nombre y el logotipo del equipo de nuestras tiendas”, dijo un portavoz de Amazon a CNBC. “Si no cierra o elimina correctamente todos los listados de productos restringidos de su inventario, puede desactivarlos”.

CNBC informó que a los vendedores en Amazon se les dio 48 horas para eliminar la mercancía de los Redskins.

#SportsBiz #Redskins The first step in these 're brands' is taking merch out of channels, discounting the price, etc. This will be an 'extreme' re brand in many ways. Abandoning all reference in retail. Who's paying for that? Warning, 'Lawyers Ahead'https://t.co/BskBAGb4bp

— martyconway (@martyconway) July 8, 2020