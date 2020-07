Bebé sonríe sobre el pecho de su mamá, pero ella murió después de dar a luz

Una triste historia ha vuelto a saltar a la luz, recuperando la memoria de Teegan Barnard, que a pesar de su juventud, 17 años, esperaba con ganas ser mamá.

La joven estaba entusiasmada con el nacimiento de su bebé, pero sin embargo su sueño no terminó bien. Fue una pesadilla para toda la familia.

La joven, originaria de Hampshire, en el Reino Unido, sufrió muerte cerebral durante el parto. Algo que, según estadísticas, sucede una vez cada 30,000 partos, de acuerdo con The Sun.

