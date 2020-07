Así fue la escandalosa presentación de Cardi B en donde aventó hasta la peluca

Cardi B es una de las cantantes más populares del espectáculo actualmente, con su característica forma de ser es amada por miles y odiada por otros más. Sin embargo a Cardi no le importa lo que piensen de ella y siempre se ha mostrado genuina con sus fans.

Prueba de ello fue un concierto que dio el año pasado, en el que se emocionó tanto que no le importó aventar la peluca a la audiencia. Ocurrió en un festival en Londres mientras interpretaba “Bodak Yallow”.

“Me dejé llevar, quiero mi peluca de vuelta. Mándenme mensaje directo”, escribió en Twitter. Desafortunadamente la cantante no pudo recuperarla, sin embargo sí que dejó un grato recuerdo en video.

En el clip se puede ver cómo la cantante toma su cabellera y la avienta inesperadamente con todas sus fuerzas. Sin embargo el verdadero espectáculo pasó al público pues varios fans se pelearon por la peluca de su cantante favorita.

@iamcardib sis doesn’t know that this is what her wig has become 😬 pic.twitter.com/UTtLU0PceF

— Evelyn (@evelynmansox) July 6, 2019