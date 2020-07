California demanda a la Administración Trump por amenazar las visas de estudiantes extranjeros

El fiscal general de California Xavier Becerra anunció este jueves que el estado ha demandado al gobierno del presidente Donald Trump, por “amenazar con deportar a estudiantes internacionales” en el contexto de la pandemia del coronavirus.

“Qué vergüenza Trump por arriesgar la salud y la educación de los estudiantes que se ganaron la oportunidad de estudiar aquí. La COVID-19 es real y necesitamos mantener seguros a los estudiantes y los campus”, señaló Becerra en un tuit.

#BREAKING: We’re suing the Trump Admin over its threat to deport international students.

Shame on @RealDonaldTrump for risking the health and education of students who earned the chance to study here.#COVID19 is real and we need to keep students and campuses safe. pic.twitter.com/tBfhtcox9B

