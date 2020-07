Hechizo de la cebolla: El remedio para que un ex regrese pidiendo perdón y llorando

Este ritual es muy popular cuando alguien desea que su expareja se percate de lo que ha perdido y quiere hacerlo regresar

Seguramente habrás notado que una cebolla es capaz de hacernos llorar cuando la cortamos en pedacitos en la cocina… ¿sabías que puedes lograr ese efecto en tu expareja? Existe un hechizo muy popular que hacen las personas que desean que su ex regrese pidiendo perdón y llorando inconsolable.

Este ritual aplica cuando te hicieron sufrir y decidiste terminar la relación, pero deseas que él o ella se arrepienta de su error, te extrañe y regrese a tus brazos, según explican varios sitios online como La Verdad y Hechizos.net.

Hay diversas maneras de elaborarlo y nosotros te explicamos la forma más fácil y rápida.

¿Qué necesitas?

1 cebolla

1 vela blanca

1 hoja de papel

¿Cuál es el procedimiento?

El ritual en realidad es muy sencillo, lo más complicado es el primer paso. Tienes que hacer un agujero en el centro de la cebolla y retirar lo que hay en el centro. No debe ser hoyo muy grande, si cabe tu dedo meñique es suficiente.

Ahora, en la hoja de papel escribe tres veces el nombre completo de la persona que deseas regrese rogándote y llorando. Enrolla el papel como si fuera un pergamino mientras repites: “Espero que desde tu alma y corazón todo el mal que tú me has hecho, llores, llores y llores y vengas arrastrándote hasta la puerta de mi casa pidiéndome perdón”, luego introduce el papel dentro de la cebolla.

Prende la vela blanca y espera que se consuma unos minutos; con la cera tapa el hueco de la cebolla y di en voz alta la siguiente oración: “Quiero que donde quiera que estés (nombra a tu ex) solo pienses en mí, y llores tantas lágrimas como yo lloré por ti, tantas lágrimas que no tengas un día de paz y tranquilidad y hasta que no vengas a mis pies vas a parar de llorar, vas a sufrir hasta que no vengas a la puerta de mi casa a pedirme perdón, hasta que no te comuniques conmigo, que así sea”.

Por último, deposita la cebolla en una bolsa bien sellada y entiérrala en tu jardín. Puede ser un parque o algún lugar bastante amplio, en cuyo caso, retira la bolsa y solo entierra la cebolla para no dañar el medio ambiente. Recuerda que tus manos no deben tocar directamente a la cebolla.

Hay quienes piensan que este ritual es oscuro debido a que se desea el sufrimiento de una persona, sin embargo, los materiales que se usan son naturales y propios de la magia blanca. Además, va dirigido a una persona que nos hizo sufrir como nunca antes y al final solo queremos que regrese donde es amada.

