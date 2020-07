Trump firma Orden Ejecutiva a favor de los hispanos

En un giro inesperado sobre sus políticas y con planes en puerta de terminar el programa que protege a “dreamers”, el presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva para impulsar el bienestar de la comunidad latina, reconociendo su aporte a los Estados Unidos.

La acción del republicano ocurre un día después de la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington y cerca del proceso electoral de noviembre, donde el voto hispano será relevante, pero según las encuestas se inclina por el exvicepresidente Joe Biden.

El documento “Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca” fue firmada por el mandatario en el Jardín de las Rosas y busca, según la Casa Blanca, ayudar a que este grupo étnico logre “el sueño americano”.

“Esta Orden Ejecutiva establece la Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca y el Grupo de Trabajo Interagencial”, indica un informe oficial de la Administración Trump, la cual también crea la Comisión Asesora del Presidente sobre Prosperidad Hispana.

El objetivo, se indica, es mejorar el acceso a oportunidades educativas, de capacitación y económicas para los latinos.

“Esto mediante la promoción de opciones para mejorar la elección de escuelas, el aprendizaje personalizado, la participación familiar, la educación cívica y los caminos hacia trabajos de mayor demanda”, indica.

El plan del presidente Trump surge a la par que mantiene sus intenciones de terminar con el programa de los Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a más de 700,000 “dreamers” y sus familias, muchos de ellos estudiantes universitarios o egresados.

La Administración Trump defiende su proyecto al asegurar que los trabajadores y las familias hispanas “prosperan bajo las políticas del presidente Trump”, aunque no menciona a los inmigrantes.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, nuevos empleos e inversiones están llegando a casi 9,000 Zonas de Oportunidades recientemente designadas, hogar de más de 9 millones de hispanos”, afirma la autoridad.

Durante el evento de la firma, el presidente Trump mencionó la visita de “su amigo”, López Obrador y destacando que la relación entre EE.UU. y México es “más fuerte que nunca”, a pesar de los insultos a la comunidad migrante, afirmando que eran “violadores” y “criminales”.

“(Esta orden) expandirá los esfuerzos de todas dependencias federales, para acercar la educación y oportunidades económicas para los hispanos”, afirmó el republicano.

"The executive order I will sign in a few moments will expand our efforts across all of federal government to deliver educational and economic opportunity for Hispanic Americans." pic.twitter.com/luLovY0qBl

— The White House (@WhiteHouse) July 9, 2020