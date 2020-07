‘100 Días para Enamorarnos’: El público reclama incoherencia en la edición

Mira lo que Telemundo nos respondió

Con un elenco de lujo, una historia que prometía romper con los parámetros y poner a pensar a la familia frente a temas tan importantes como las parejas, el amor, las relaciones humanas y la inclusión de género, ‘100 Días Para Enamorarnos’ se ha convertido para muchos en una incoherencia de relatos e imágenes.

Y así lo deja asentado el público, en las redes sociales de la misma serie/novela de las 9/8 Pm Centro de la cadena Telemundo.

“Tengo una queja con Telemundo y los editores de la novela . porque editan las mejores partes ? Aparece el muchacho todo golpeado pero nunca pusieron la pelea entre otras escenas más. Editan todo y luego uno se queda perdido con la novela😂 🤦‍♂️ eso era todo”, escribe por ejemplo en uno de los post @biankis_m.

¿A qué se refiere? Al capítulo del jueves 9 de julio, en donde el personaje de Daniel (Xiabani Ponce de León) está preocupado porque su novia no fue a la escuela y tampoco mira los mensajes de texto. Como antecedente se sabe que se cambió de ciudad porque tuvo uno novio acosador. Dos escenas después aparece parte de los amigos y familiares en un hospital porque Dani está internado porque recibió una golpiza, pero no se sabe cómo, ni cuándo, ni de quién.

En este mismo capítulo Plutarco (Erik Elías), organiza el retiro anual del despacho de abogados en un lugar sorpresa. Todos hablan del viaje. Sin embargo, escena seguida a la del hospital donde está Dani, hijo de Plutarco y Constanza (Ilse Salas), aparecen ambos actores en su casa, hablando del retiro que nunca se vio y del susto que pasó su hijo al que nunca fueron ‘supuestamente’ a ver al nosocomio y de los que casi sucede entre ellos, que tampoco explican.

@gabb_yyy5: Pero díganme una cosa. Como quieren que uno entienda bien la novela si esta super cortada😭😭😭😭 creo que mejor hubieran esperado porque asi estamos perdidos en cosas @100dias 😓😓😓😓😓

@oscar_epm: @100dias Por qué están editando de esa forma tan abrupta la telenovela??? Se nota que están cortando escenas importantes!!

@yoja_astudillo: Ni siquiera pasaron como le pasó eso a dani

@dyrzoo: Pensé que era yo, pero veo que muchos estamos criticando lo mismo. El pésimo trabajo de edición que a tenido en estos últimos días. Entiendo que puede ser por la pandemia. Pero la hubieran terminado antes.

@eri_guaj: Ayyyyy el capítulo de hoy estuvo todo mocho! No pasaron escenas importantes ;( y en los últimos 2 capítulos ni ha salido Reme

Estos son algunos de los comentarios de cientos que coinciden en los mismo y que puedes ver en el post de arriba. Es que el capítulo de ayer no ha sido el único caso, es algo que se reitera casi desde el comienzo.

En el episodio del 17 de junio hubo una fiesta de los años 70’s en la escuela. En la misma pasó supuestamente un incidente con Alex (Macarena García) y su novia. Sin embargo, no solo no se vio. Sino que de la fiesta, que tampoco mostraron, pasaron a una escena en la dirección donde suspendían a las víctimas y regañaban a Remedios (Mariana Treviño) y Emiliano (David Chocarro), quienes eran padres cuidadores, porque estaban en una de las aulas casi teniendo sexo en el momento del atentado, algo que tampoco se vio.

@ginaulmos: Please que alguien explique la continuidad de ese capitulo… hay unos baches terribles… le doy rewind para ver qué me perdí y naaaahh!!! I LOVE THE SERIES don’t get me wrong pero pero pero últimamente estamos medio perdidos… entre lo de Jimena y la fiesta de los 90 con ropa de los 70s estoy perdida

@roccolokouk: Pues muy mal que no pasaran nada de la fiesta. Super incoherente el capítulo de anoche. Lo mismo hicieron con el concierto de Max.

@inthiahernandez.adm101: Cómo terminó ? Si nisiquiera la transmitieron…que mal plan que estén subiendo los capítulos incompletos, se está perdiendo bastante la historia de luciale, almenos esperamos una explicación de que fue lo que pasó en la fiesta, para volver a entrar en contexto. 🙄

Nos comunicamos con Telemundo, y le llevamos los comentarios del público, para obtener una respuesta de parte de la cadena y esto fue lo que nos respondieron:

“Cuando la pandemia Covid-19 nos obligó a pausar la producción de ‘100 Días Para Enamorarnos’ para proteger el bienestar y salud de nuestro talento y empleados, debido a la forma en que se producen estas series hubo algunas escenas que no se llegaron a grabar. En un esfuerzo monumental se editó el material grabado de la mejor manera posible porque nos pareció importante ajustarnos y no dejar de llevarle a nuestra audiencia esta gran serie innovadora y fresca, para el disfrute familiar, que toca temas universales y de actualidad como las relaciones de parejas, empoderamiento de la mujer y la diversidad sexual. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y del gran trabajo de todo un elenco espectacular, y seguimos comprometidos a servir a nuestra audiencia como siempre con historias y producciones modernas de la más alta calidad”.

Por otro lado, supimos que, aunque están anunciando que son las últimas semanas de la serie/novela, esta semana reanudaron grabaciones para, aparentemente, darle ese final que la pandemia no les permitió, y que, como bien dicen pusieron en pausa para proteger la salud de talentos y empleados.

Recordemos que ‘100 Días Para Enamorarnos’ se graba en Miami, ciudad que en este momento es una de las catalogadas como una de las de mayor contagio en forma rápida de COVID-19.