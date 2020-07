Alerta en playas y tierra hoy por tormenta tropical Fay en el área triestatal

Hay advertencias de tormenta tropical para la ciudad de Nueva York y algunos de los suburbios circundantes, donde hoy se esperan lluvias torrenciales y rachas de vientos.

La tormenta tropical Fay se formó el jueves frente a la costa de Carolina del Norte y se espera que se mueva hacia el norte, tocando tierra cerca de la ciudad de Nueva York el viernes por la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Long Island y las costas de Connecticut y Nueva Jersey también están bajo advertencia de tormenta tropical, destacó New York Post.

“Las principales amenazas con este sistema serán las fuertes lluvias locales, el potencial de inundaciones repentinas y las condiciones peligrosas en las playas durante el viernes”, según la advertencia emitida por la agencia federal ayer por la tarde.

Se espera que Fay se fortalezca ligeramente el viernes antes de debilitarse después de tocar tierra.

A partir de esta tarde, los vientos también serán un factor en el área metropolitana de Nueva York, soplando alrededor de 40 mph con posibles ráfagas de hasta 50 mph, pronosticaron los meteorólogos.

La expectativa de lluvia se mantiene hasta el sábado por la mañana. La evolución climatológica actualizada puede consultarse en AccuWeather.

11pm Update: Tropical Storm Fay continues to move north at around 8 mph. We're still expecting Widespread 1-3 inches with isolated higher amounts possible.

The Tropical Storm Warning remains in effect. Flash Flood Watch in effect starting Friday morning through Friday evening. https://t.co/oOM5fpju25 pic.twitter.com/GPJ30Q44gY

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 10, 2020