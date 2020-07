Campeón a la vista: el Real Madrid derrotó al Alavés y tiene el título de La Liga a tiro de piedra

El Real Madrid se impuso al Alavés 2-0 gracias a los goles de Karim Benzema, de penalti, en el minuto 10 y del español Marco Asensio al 49 que mantienen a los locales con cuatro puntos de ventaja en el liderato sobre el FC Barcelona y a los visitantes con solo tres puntos de ventaja sobre el descenso.

⚪️ Initially disallowed for an offside call, VAR awards Asensio and @realmadriden a 2-0 lead over @alaveseng #RealMadridAlaves 📺 – beIN SPORTS 💻📱 – beIN SPORTS CONNECT: https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/XEBC392jU8

Los de Zinedine Zidane lograron abrir el marcador pronto gracias a la falta de Ximo Navarro sobre la línea derecha del área, falta que concreto Bezema y después resistieron los embates del Alavés hasta que duplicó su ventaja en otra jugada polémica.

⚪️ Benzema strikes gold from the penalty spot, and @realmadriden go in front of @alaveseng #RealMadridAlaves

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) July 10, 2020