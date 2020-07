El Madrid jugándose la Liga y Gareth Bale echando una siesta en la grada

Gareth Bale fue suplente, como ya es costumbre, y no ingresó ni un minuto

Mientras el Real Madrid se juagaba la Liga y en busca de asegurar un nuevo título contra el Alavés, Gareth Bale fue captado en la grada echando una siesta.

Al final los merengues solventaron con eficacia con goles de Karim Benzema y Marco Asensio para mantenerse en la cima de la tabla a cuatro puntos de distancia del Barcelona, mientras Bale es un chiste en el equipo de Zidane.

Gareth Bale fue suplente, como ya es costumbre, y no ingresó ni un minuto, pero el escándalo se desató porque se quedó dormido mientras sus compañeros jugaban el partido.

Bale decidió taparse la cara con el cubrebocas, estiró sus piernas en la platea y se echó a dormir por unos segundos.

Eso no fue todo, al minuto 93, la cámara lo volvió a enfocar y estaba a pura risa a la distancia con sus compañeros y como no, con un salario de 15 millones de euros al año y sin jugar, hasta uno.

