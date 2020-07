Extienden duración de licencias de conducir en Nueva Jersey para evitar contagios y filas de trámites

Después de días de ver a los residentes de Nueva Jersey sudando en largas filas bajo el sol frente a oficinas de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) y muchas veces sin poder completar el trámite, el gobernador Phil Murphy instituyó algunos cambios, incluyendo la extensión de documentos ya vencidos o próximos a expirar, y mantener oficinas abiertas de lunes a sábado.

La medida aplica para licencias de conducir estándar, los permisos de aprendizaje, las identificaciones de no conductores, los registros de vehículos, las etiquetas de inspección, entre otros.

Según MVC, cualquiera de esos documentos que expiraron entre el 13 de marzo y el 31 de mayo queda prorrogado hasta el próximo 30 de septiembre. Y los que vencen entre junio y el 31 de agosto se extendieron al 31 de diciembre.

Las licencias de conducir comerciales se habían extendido previamente al 30 de septiembre, acotó NBC News.

Otro gran paso dado para ayudar a reducir la abrumadora demanda incluye que cada oficina de MVC establezca con antelación un número total de clientes que se pueden atender.

En ese sistema de cupos, el Departamento dará preferencia a los nuevos conductores, suponiendo que hayan completado los requisitos para un nuevo permiso o licencia.

A principios de julio, las agencias se expandieron para operar seis días a la semana. Para ayudar a hacer el cambio más factible y evitar la falta de personal, Murphy dijo que estaba eximiendo al personal de MVC de cualquier licencia de trabajo.

“Después de tres meses de demanda acumulada, entiendo completamente la frustración que siente cada cliente de MVC obligado a esperar en largas filas”, dijo el gobernador al anunciar ayer la extensión.

Más información aquí.

License, registration, & inspection expiration dates have been further extended. Driver licenses/IDs, vehicle registrations, inspections, & temp tags expiring Mar-May now extended to Sep 30. Those expiring Jun-Aug are extended to Dec 31. See https://t.co/KepkrWi9aD for details. pic.twitter.com/WdNfxOhgKm

After days of long lines in the hot weather, Gov. Phil Murphy said all expiring licenses, registrations, inspections, etc. have been given an extension, some of which will last through the end of the year https://t.co/5lBvQsPIXg

To ensure that @NJ_MVC does not go understaffed, I am exempting MVC personnel from any work furloughs.

We need every hand to remain on deck, every day, serving the public.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) July 8, 2020