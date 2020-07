“Faitelson solo está esperando a ver qué hago para joder”: Miguel Herrera se defiende de las críticas por no usar cubrebocas

El técnico del América volvió a crear polémica al no respetar los protocolos sanitarios

El técnico del América, Miguel Herrera, volvió a estar en medio de la polémica por no utilizar cubrebocas durante el partido entre su equipo y Pumas de la Copa por México, sobre todo porque tuvo una discusión con un miembro del cuerpo técnico de los universitarios y decidió encararlo, rompiendo con el protocolo de sana distancia.

Las críticas no se hicieron esperar en todos los sectores, por su puesto, en la prensa por lo que el comentarista de ESPN, David Faitelson, no dudó en alzar la voz por la actitud del ‘Piojo’.

Los protocolos dictados por las autoridades sanitarias para el regreso del futbol mexicano deben ser “sagrados”. Miguel Herrera ha puesto un muy mal ejemplo. Alguien debe llamarlo a cuentas… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 8, 2020

Tras todo el alboroto, Miguel Herrera habló de la situación y se defendió de los ataques en su contra ya que asegura que no utiliza la mascarilla porque previamente les realizan pruebas de COVID-19.

“La realidad, le duela a quien le duela, los que joden eso hacen y es mi cuate David Faitelson, pero siempre jode y jode y se lo digo a la cara, porque está esperando a ver qué hago para joder y desafortunadamente así pasa; cinco pruebas de COVID-19 llevamos en América y todas negativas“, apuntó el estratega en plática con la reportera Mariana Zacarías.

Sin cubrebocas y luciéndose en un partido amistoso… Tampoco esperábamos más del buen Miguel pic.twitter.com/bfBvka98ZB — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) July 8, 2020

Asimismo, el ‘Piojo’ siguió defiendo su postura y declaró que utilizará el cubrebocas en los partidos para que lo dejen de molestar.

“Si hoy porque joden algunos, que es la realidad, joden, les molesta, pues lo usaré, tampoco pasa nada. Cuando hable me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir como lo hacen todos”, aseguró.

Sin cubrebocas durante el partido y no respeta la sana distancia… Muy mal, Miguel Herrera, muy mal pic.twitter.com/z5I7p72nhg — Оscar Torres (@osrotoso) July 8, 2020

Herrera manifestó que en el fútbol europeo hay técnicos que tampoco lo usan y no son atacados.

“Si estamos copiando un modelo de Europa, vean fútbol, todos esos que joden vean fútbol, el 90 por ciento de los técnicos no traen tapabocas y están ahí, están hablando, van a su banca y vienen. Porque sabemos que todos los que estamos en ese momento no tenemos el virus, no estamos contagiados porque venimos de hacernos pruebas”, aseguró el entrenador de las Águilas.