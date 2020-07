Fallece el snowborder australiano Alex Pullin y su perro aún espera su regreso en la playa donde se ahogó

Este miércoles se dio a conocer el lamentable fallecimiento del snowborder australiano Alex Pullin mientras hacía pesca submarina en Palm Beach, Australia.

De acuerdo a reportes de The Courier Mail, Pullin sufrió lo que se conoce como un ‘apagón en la respiración’, lo cual es una pérdida de oxígeno que lleva a un desmayo bajo el agua.

Este jueves, Ellidy Vlug, pareja del fallecido atleta, compartió en sus historias de Instagram, un video en el que se aprecia un memorial que la familia de snowborder montó en la playa para rendirle homenaje y la emotiva imagen de Rummi, el perro de Pullin, al lado de dicho memorial, esperando el regreso de su amo.

Alex Pullin’s adorable dog has created a heartbreaking image waiting at the scene of the Aussie snowboard champion’s beach memorial.https://t.co/gzpqHWuRvs

— news.com.au (@newscomauHQ) July 10, 2020