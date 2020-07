VIDEO: Danny Welbeck marcó uno de los goles más bellos del año

El gol más bello de la jornada 35 de la Premier League y quizá de todo el año, sin duda fue el de Danny Welbeck, no sólo porque significó media salvación para su equipo, sino por su ejecución de primer nivel.

El marcador se encontraba empatado 1-1 en el encuentro entre el Watford y el Norwich City, pero a los 10 minutos del segundo tiempo, Danny Welbeck, quien no marcaba desde hace casi dos años, apareció con una jugada espectacular para sellar la pizarra 2-1 y darle tres puntos de oro a su equipo.

El exdelantero del Manchester United corrió al área rival desde el mediocampo, acompañando a su compañero que acarreó el balón por la banda derecha y mandó el centro que, para su mala fortuna fue desviado y elevado por un rival; sin embargo, Welbeck pensó rápido y en sólo un segundo decidió elevarse para rematar de chilena y marcar un gol magistral que se coló al ángulo de la meta.

“It’s one of those moments where, when the ball falls to you like that, there’s only one thing you can go for. I knew I could make a sweet connection with it. I haven’t actually scored one before, so I’m pretty pleased with that.”

