Alejandra Guzmán se reencontrará con su público en un concierto en línea: “Estoy muy emocionada”

La cantante se adapta a los tiempos actuales y está lista para conectarse con sus fans en su primer concierto en línea

Ni el Covid-19 ni el sismo de 7.5 grados en la escala de Richter que cimbró Oaxaca hace días y que casi tumbó su casa de Huatulco detienen al torbellino Alejandra Guzmán.

La rockera, quien está lista para conectarse hoy con sus fans en su primer concierto en línea, compartió que vivió uno de los más grandes sustos de su vida con el movimiento telúrico que afectó su hogar.

“Mi casa se cayó, bueno, no se cayó la casa porque Dios es grande, pero sí hay gente trabajando para arreglar muchas cosas y poner unas cadenas y unas trabes para que no se caiga, para que esté más segura, porque estoy casi casi en el mar“, dijo Alejandra ayer en entrevista para GENTE.

“Me habían comentado que iba a llegar un tsunami y les digo: ‘Ay, no me hablen para eso’, pero gracias a Dios ya estoy bien“.

La cantante, de 52 años, señaló que es la primera vez que le toca vivir un sismo con tanta fuerza.

“Nunca había vivido un temblor de esa magnitud y tan cerca del mar. (Esto) me hace ver que en cualquier momento la vida cambia“.

En un momento sensible, el rock de Alejandra llegará como una inyección para contagiar energía a través de sus rolas que sus fans podrán disfrutar hoy a las 21:00 horas en la plataforma http://www.econcerts.tv

“Creo es que es la manera de actualizarse. Para mí es motivante poder volver a cantar y demostrar a la gente que siempre se puede si se quiere“, declaró.

“Y pues si es la nueva manera de llegarle a la gente, de estar cerca, pues adelante“.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán se mostró entusiasmada porque ayer ensayó de nuevo con su banda luego de meses de no tener actividad.

“Estoy muy emocionada, muy pensativa. Ahorita me voy a ir a correr otra vez para tener buena condición y estar al tiro“, compartió.

“Espero tocarle las fibras a la gente, las de sus nervios y de su corazón. Creo que ahorita estamos muy sensibles todos y eso es lo que me hace cantar“.

Consciente de la situación que se vive con la llegada del Covid-19, dijo que tanto ella, como todos los artistas y el público en general, deben adaptarse a los tiempos actuales.

“A todos nos ha sorprendido esta nueva manera de vivir. Estoy retomando lo de La Voz en Estados Unidos y los conciertos en línea, que es la primera vez que lo hago, y no sé qué vaya a sentir sin el público en frente, sin esos gritos y sin esos aplausos“, expresó.

Y es que en el escenario Alejandra se convierte en un torbellino que arrasa emociones con su rock, sensación que desea volver a sentir.

“Esperemos algún día vuelva yo a tener al público frente a mí“, declaró