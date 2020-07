Conoce a Alejandra, la guapísima hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

View this post on Instagram

Hoy cumples 23 años de los cuales 20 he tenido la suerte de vivirlos contigo. Agradezco cada momento que hemos vivido juntas, desde las risas hasta las peleas. Todos estos años han sido una aventura, crecimos de niñas a mujeres y lo mejor de todo es que lo hemos hecho juntas sabiendo que ahí vamos a estar si alguna de las dos se tropieza, y que vamos a ser un colchón para que la caída no nos duela, vamos a ser compañeras de vida para levantarnos y vamos a ser de la una y de la otra las admiradoras número uno para aplaudirnos cuando estemos en nuestros mejores momentos. Mejor amiga y hermana eres la mejor cómplice para esta vida, y muero de ganas de seguir creciendo contigo y continuar viendo a donde nos lleva la vida, porque definitivamente así nuestros caminos nos lleven a diferentes lados yo siempre pero siempre voy a estar a una llamada y más cerca de ti que nunca. ❤️