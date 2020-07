Marco Antonio Regil: Así es la casa que tiene en Austin, Texas, el ex presentador de ‘Un Nuevo Día’

View this post on Instagram

A los perritos rescatados, normalmente, les celebramos su cumpleaños de adopción pues nacieron a una nueva vida (y además, no sabemos cual es su fecha de nacimiento). Pues en unas semanas mi perrhijo Bernie, cumplirá 4 años de su adopción y durante estos tres meses de cuarentena hemos estado más cerca que siempre, viviendo su recuperación de la cirugía en la rodilla y los estudios de su corazón. Bernie está estable y las medicinas han ayudado a su ritmo cardiaco, sin embargo ese corazón grande, es una condición con la que vivirá el resto de su vida. Literalmente es un perrito de un corazón enorme que el 4 de Julio cumplirá 4 años de haberse aparecido en mi vida y aunque no sé cuanto tiempo estará conmigo, hoy en el presente le digo al Universo entero que conspiró para que nos encontráramos y a ustedes que lo quieren tanto y siempre preguntan por el: ¡Gracias! 😃💕🙏🏽🐶💜 Y tú, ¿qué puedes agradecer hoy? . . . Foto: @jorgito_a_campos @jorgitocampos . . . #berniethedog #bernie #dogsofinstagram #perros #perrosdeinstagram #amor #gratitud #marcoantonioregil