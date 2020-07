¿Sabías que Al Capone dirigió una cocina de sopa?

Se servía comida tres veces al día a miles de desempleados

El que fue considerado el “Enemigo Público Número 1” de los Estados Unidos también hizo al Robin Hood estando al frente de un comedor público que diariamente alimentaba a miles de desempleados en Chicago, se trataba de Al Capone.

Eran los tiempos de la Gran Depresión de 1930 que vino luego del colapso del mercado de valores de 1929, cuando las empresas cerraron y millones de personas quedaron repentinamente desempleadas..

Un “misterioso” benefactor alquiló una tienda y abrió un comedor de beneficencia en 935 South State Street que servía alimentos tres veces al día. Afuera se formaba una larga fila de personas que se habían quedado sin trabajo, bien vestidos, pero con hambre y los bolsillos vacíos, no se les hacían preguntas ni se pedía probaran su necesidad.

Según los relatos, mujeres con delantales blancos servían café y panecillos dulces para el desayuno; sopa y pan para el almuerzo; y sopa, café y pan para la cena a un promedio de 2,200 habitantes de Chicago todos los días.

“Café y donas gratis para los desempleados”

El comedor no anunciaba su conexión con Capone, ni siquiera tenía no tenía nombre, solo un letrero que decía “Café y donas gratis para los desempleados”, aunque en nombre del gángster más famoso de Chicago no tardo en relacionarse en los diarios locales.

Al Capone era gángster más famoso de Chicago, el rey del contrabando de las bebidas alcohólicas, que controlaba burdeles, bares clandestinos y centros de apuestas, pero a las personas con hambre no les importaba de dónde venía la sopa y el pan caliente que los alimentaba.

El comedor comunitario servía diariamente 350 barras de pan, 100 docenas de panecillos, 50 libras de azúcar y 30 libras de café. La operación costaba 300 dólares (de aquella época) por día.

Para el Día de Acción de Gracias en 1930, el comedor comunitario de Capone sirvió estofado de res 5,000 personas de Chicago. Habría dado pavo y salsa de arándanos, pero el benefactor decidió cambiar menú cuando supo que se robaron 1000 pavos de una tienda cercana y temió que lo culparan.

Capone había dado a la gente lo que quería, alcohol en la década de 1920, cuando había Ley Seca y comida cuando se vieron sin empleo.

El mafioso abriría su comedor de beneficencia para que las personas volvieran a su lado después de haber sido implicado en la Masacre de San Valentín de 1929. Se creía que los socios de Capone habían asesinado a siete hombres, cinco de los cuales provenían de uno de sus rivales.

La idea del comedor fue de su amigo el político Daniel Serritella, quien fue elegido para el Senado del estado de Illinois en 1930. Mental Floss señala que de acuerdo al libro de Deirdre Bair “Capone: His Life, Legacy and Legend”, el mafioso sobornó y extorsionó a otros negocios para abastecer la despensa

Los gastos que implicaba mantener el comedor era algo que podía pagar, ya que para 1929, había acumulado un patrimonio neto de más de $40 millones, aproximadamente $550 millones actuales.

El comedor popular de Capone cerró abruptamente en abril de 1932.

Capone fue culpable de evasión de impuestos sobre la renta en noviembre de 1931 y murió en 1947.