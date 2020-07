¿Cómo aprovechar Instagram en tu pequeño negocio?

Marketing para todos

La crisis derivada del Covid-19 ha intensificado nuestras apuestas por las nuevas tecnologías. Si antes quedaba alguien rezagado al respecto, ya se habrá dado cuenta de que no será posible sobrevivir en el actual mundo de los negocios. No el mundo que viene, sino el que ya está aquí.

Tradicionalmente, los pequeños y medianos negocios no han contado con recursos financieros suficientes para costosas campañas de publicidad, pero resulta que hoy tenemos a la mano un amplio repertorio de herramientas para las que no hace falta una gran inversión.

¿Puede una tienda, un restaurante o un salón de belleza ejecutar una estrategia de marketing efectiva con sus propios recursos? Por supuesto que sí.

Mi primera recomendación es priorizar la actividad de Instagram. Para empezar, publique contenido relevante en su feed al menos una vez al día, durante las horas pico. Tómese un día para planificar un calendario de contenidos semanales, con herramientas como Hootsuite para programar las publicaciones con anticipación.

Una buena idea es incluir al menos tres historias diarias, para involucrar a los seguidores (por ejemplo, preguntas, encuestas o tutoriales). También interactuar directamente con los seguidores.

En Instagram hay ahora mismo mil millones de personas, según el informe Digital In 2020, elaborado por We Are Social. Una gran oportunidad es ofrecer algo valioso a los seguidores, como cupones o descuentos. Este tipo de campañas se completa con una petición de registro en su lista de correo electrónico para recibir ofertas. ¿Dónde poner el enlace al formulario de suscripción? En la biografía de Instagram.

También puede enviar mensajes directos a los nuevos seguidores. Si siguen a su lado, es porque les gusta su página lo suficiente. ¡Salúdelos y regáleles una oferta especial!

Instagram también nos permite diseñar campañas publicitarias de bajo presupuesto. Normalmente, las publicaciones orgánicas se muestran a menos del 10% de los seguidores. La publicidad pagada hará que el negocio no pierda a clientes potenciales.

Lo mejor es establecer un presupuesto mensual. Por lo general, recomiendo comenzar con $500 para las pruebas locales; pero realmente en Instagram puedes empezar desde $30.

¿Qué debería tener en cuenta al elegir la mejor imagen? La regla de oro de los anuncios de Instagram es revisar las últimas nueve publicaciones y determinar cuál tuvo la mejor participación. ¡Esa es la que debe promocionar!

Una vez que la haya seleccionado, elija un título que contenga un “llamado directo a la acción” y asegúrese de que el mensaje esté alineado con los objetivos de la campaña.

Importante: no se desanime si la campaña no genera resultados inmediatos. La consistencia y el ajuste permanente son las claves para acertar.

http://www.heydaymarketing.com/

Eduardo Moya ha dirigido los departamentos de marketing de varias empresas de EEUU que trabajan en campañas globales. Es inversionista de Real State. Experto en redes sociales e influencers. (@mr_moya/@heydaymarketing)