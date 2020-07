Falla el TAS a favor del Manchester City: No serán suspendidos de competiciones europeas

En febrero pasado, la UEFA castigó al Manchester City con una expulsión de dos años de todas las competiciones europeas, debido a irregularidades económicas y fallas en el Fair Play Financiero. Los citizens acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y tras cinco meses de investigaciones, el organismo determinó que el equipo inglés no cometió faltas tan graves y revocó la sanción de la UEFA, por lo que el Manchester City no será suspendido de competiciones europeas.

La mañana de este lunes, el organismo con sede en Francia emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer que la única sanción que tendrá el equipo será la de pagar 10 millones de Euros a la UEFA.

They OBSTRUCTED an investigatory process. That was the actual word that CAS have used in their ruling – obstructed.

See for yourself; – https://t.co/ftFITaOF0R

— Martin Philipovich Odonski (@HavetStorm) July 13, 2020