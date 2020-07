No estaba borracho, aclaran porqué Haaland fue sacado de un bar

El futbolista sensación del momento Erling Haaland del Borussia Dortmund se encuentra disfrutando de su descanso luego de brillar toda la temporada en la Bundesliga, sin embargo el fin de semana se viralizó un video donde el delantero es echado de un bar.

En la información se difundió que el delantero estrella habían sido sacado de un bar en malas condiciones.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

— Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020