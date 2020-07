“No lo planeábamos en este momento”: Dulce María confiesa que ser mamá no estaba en sus planes

Por primera vez, la actriz de 34 años reveló en televisión cómo se enteró que se convertiría en mamá y cómo está viviendo la feliz etapa

El pasado 8 de junio, Dulce María sorprendió a sus seguidores al revelar que se está esperando a su primer hijo, noticia que la llena de ilusión y felicidad, sin embargo, reveló que su embarazo los tomó por sorpresa a ella y a su esposo Paco Álvarez.

Durante una entrevista con Galilea Montijo, la ex RBD abrió su corazón para compartir algunos detalles de su embarazo, noticia que la hizo muy feliz, a pesar de que ser mamá no estaba todavía en sus planes.

“Es algo hermoso, es una bendición muy grande, pero no lo planeábamos en este momento en medio de pandemia. Pero ya decidió venir y ahora cuidarnos lo más que se pueda“, expresó ante las cámaras del programa matutino ‘Hoy’.

“No sabía solo me sentía muy mal y me fui a hacer pruebas de todo porque no sabía por qué me sentía mal, y la primera prueba que me hice salió negativa, entonces yo dije no es eso porque aparte no es que lo esté buscando ni nada, me volví a hacer la prueba y resultó que sí“, recordó.

Aunque la noticia le dio mucha emoción, reconoció que no la ha pasado muy bien durante las primeras semanas de gestación, pues los malestares han estado presentes a todas horas:

“Me dio muchísima emoción, me empezaron náuseas de todo, horrible, todo el día, nada de nauseas matutinas, eran de la mañana hasta la noche“, expresó entre risas y confesó que no soporta los olores de los aerosoles antibacteriales y desinfectante que se usan actualmente por la pandemia de coronavirus: “No aguantaba eso ni la pasta de dientes ni nada. Me da asco todo“.

Finalmente, la estrella de cine, teatro y televisión reveló que, con cuatro meses de embarazo, no ha podido dormir lo suficiente debido a la preocupación y los nervios propios de esta feliz etapa.