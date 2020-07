Abren sitio temporal de pruebas de COVID-19 en El Bronx para contrarrestar disparo de contagios

A pesar que el promedio de casos positivos en Nueva York es del 2%, en el vecindario Tremont, de mayoría latina, los contagios son el 18% y el acceso a los test había sido mínimo

Ha pasado más de un mes desde que la ciudad de Nueva York inició su proceso de reapertura, en medio de la pandemia del COVID-19, y aunque las cifras han sido positivas a nivel general en los cinco condados, una de las realidades que ha traído a la luz este brote, es que hay zonas, de amplia presencia latina, donde los contagios siguen disparados de manera desproporcionada.

Mientras el porcentaje de nuevos casos positivos en la ciudad se ha mantenido alrededor del 2%, en varios vecindarios de bajos recursos, los números de infectados llegan incluso a ser 10 veces más que en el resto de la Gran Manzana. Tal es el caso de Tremont, en El Bronx, donde las cifras señalan dos elementos preocupantes: la mayoría de personas no tiene acceso a las pruebas, y el 18% de quienes se realizan el test han dado positivo, aumentando los riesgos de que el virus no se contenga.

Y con la intención de que los residentes de ese vecindario y sitios aledaños tengan la oportunidad de realizarse la prueba, de manera gratuita, la Ciudad de Nueva York, a través de Health + Hospitals instaló un sitio de pruebas temporal en la iglesia San Simon Stock, en el 2191 Valentine Avenue, de la calle 182 Este.

Allí, desde temprano, en una decena de carpas, personal médico y de asistencia ha estado atendiendo a unas 200 personas cada día, realizándoles una prueba rápida, con la que conocen sus resultados en un tiempo de 15 minutos, y una prueba más avanzada, cuyos resultados serán entregados en un par de días.

Carlos López, nacido en la ciudad de Santo Domingo y habitante de El Bronx, fue una de las personas que este martes acudió al sitio temporal para conocer su estatus sobre la enfermedad, que hasta ahora ha acabado con la vida de más de 32,000 personas en el estado.

“Yo no me había hecho la prueba, porque no había visto un sitio, y me la quiero hacer porque hace unos meses atrás sentí que me había dado. Por eso quiero hacérmela para saber como estoy. Hay que ser responsables, porque tenemos familia, tengo dos hijos pequeños y tengo abuelo y no quisiera infectarlos si llegara a salir positivo”, dijo el trabajador de un supermercado.

La puertorriqueña Saray Lozano, quien estaba esperando en la fila para hacerse la prueba, comentó que no sabía que ese vecindario tiene uno de los mayores índices de contagios del COVID-19, y pidió a la Ciudad que estén más atentos a los grupos pobres.

“Como siempre la gente pobre es la que más se enferma, la que más sufre y a la que menos atienden. Esta bueno esto que pongan esta clínica aquí, pero la verdad que se han tardado mucho, porque este virus lleva aquí desde marzo”, dijo la mujer, con tono de queja. “Yo no sé si vaya a alcanzar a hacerme la prueba hoy, porque tengo que ir a trabajar, pero vamos a ver si paso rápido, porque dicen que no toma mucho tiempo”, agregó.

Ven probable una segunda ola del virus

La comisionada de Salud de la Ciudad, la Dra. Oxiris Barbot, hizo un llamado urgente a los habitantes de El Bronx y de toda Nueva York a que acudan no solamente a los sitios temporales que se han desplegado como parte de una iniciativa de la Ciudad para llegar a más personas de manera directa, sino también en los lugares en toda la Gran Manzana que ofrecen pruebas gratuitas.

“Basta con llamar al 311 para preguntar por un sitio cercano”, dijo la funcionaria. “Como ciudad estamos relativamente con número bajos de personas que dan positivo, pero sabemos también que hay zonas como esta que tienen números altos y eso nos indica que necesitamos hacer más pruebas para prevenir la propagación del virus”.

Barbot, quien dijo que es probable que se de una segunda ola del virus, agregó que la meta de la Ciudad es hacer unas 2,500 pruebas esta semana en esa parte de El Bronx y dijo que ya llevan 400 test realizados.

Entre tanto, el concejal de El Bronx Ritchie Torres, mencionó que ahora que los recursos de pruebas están disponibles para todos, es urgente que la gente se las haga.

“No podemos tener la falsa sensación de seguridad y creer que el coronavirus es un asunto del pasado. Las pruebas son esenciales, pero tenemos que entender que no solamente es responsabilidad de la Comisionada o de los líderes electos, sino de todos. Cada quien debe comprometerse y hacer su parte, teniendo precaución, como el uso de las mascarillas y hacerse los test”, dijo Torres.

El presidente de El Bronx Rubén Díaz Jr, aprovechó el nuevo sitio para hacerse la prueba, de la que salió negativo y destacó que los datos personales que se suministran son pocos y confidenciales.

“No preguntan mucho, no duele, no vas a llorar, dura unos 20 minutos todo y protegen nuestra información, por eso le pido a la gente que se haga la prueba”, dijo el político, quien agregó que es la mejor manera de “frenar al enemigo”.

El senador estatal Gustavo Rivera pidió a sus constituyentes que no se confíen y piensen que el brote ya se fue.

“Estuvimos en un punto muy malo y muy feo y este distrito es uno de los que más sufrió y queremos asegurarnos de arreglar eso y una manera es usando las pruebas. Sabemos que aquí hay muchos códigos postales con alta incidencia de coronavirus y bajo número de pruebas, una mezcla que es muy peligrosa”, concluyó el legislador.

Sitios para hacerse la prueba del COVID-19 gratis en El Bronx:

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Belvis

545 East 142nd Street

Teléfono: 844-NYC-4NYC

De 9:00 am a 3:30 pm

1400 Pelham Parkway South

Bronx, New York 10461

Teléfono: 718-918-5000

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m.

234 East 149th Street

Bronx, New York 10451

Teléfono: 718-579-5000

Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

Sábado de 9 a.m. a 4 p.m.

1225 Gerard Avenue

Bronx, New York 10452

Teléfono: 844-NYC-4NYC

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m.

Sábado de 9 a.m. a 3 p.m.

Domingo de 10 a.m. a 2 p.m.

3424 Kossuth Avenue

Bronx, New York 10467

Teléfono: 844-692-4692

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

4006 3rd Avenue

Bronx, NY 19457

Lunes a domingo de 9 a.m. a 7 p.m.

921 East 228th Street

Bronx, NY 10466

Lunes a domingo de 9 a.m. a 7 p.m.

1302 Edward L Grant Highway

Bronx, NY 10452

Lunes a domingo de 9 a.m. a 7 p.m.

2530 Jerome Avenue

Bronx, NY 10468

De lunes de domingo de 9 a.m. a 7 p.m.