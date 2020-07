Advierten de un posible gran sismo en la falla de San Andreas

Un estudio de publicado en el Boletín de la Sociedad Americana de Sismológica el pasado lunes, afirma que debido a la actividad sísmica en el área de Ridgecrest, California durante el pasado año, ahora hay una posibilidad de 2.3% de que un terremoto de magnitud 7.5 o mayor, ocurra en la falla de Garlock.

La falla de Garlock atraviesa de este a oeste el norte del desierto de Mojave. Según el estudio, el evento sería como una acción en cadena: Ridgescrest activaría Garlock; y Garlock activaría San Andreas.

De ocurrir esto en la falla del desierto de Mojave, aumentaría en 1.15% la posibilidad de un gran terremoto en la falla de San Andreas durante el próximo año. La falla recorre 1,300 kilómetros a lo largo de California y parte de México.

Context. The chance of a San Andreas quake is up slightly,

IF a Garlock quake happens because of Ridgecrest, and

IF this model is correct. It's elegant, but assumes a reason for quake triggering that is not consensus. https://t.co/gg2SDahQmV

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) July 13, 2020