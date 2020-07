Apple tendrá que pagar compensaciones a usuarios de iPhone por hacer más lentos sus teléfonos

La empresa hacía que los teléfonos se hicieran más lentos al actualizar su software

Los clientes de Apple que compraron ciertos modelos de iPhone ahora pueden presentar reclamos para obtener aproximadamente $25 dólares por cada teléfono que hayan tenido, todo esto como parte del acuerdo al que llegó la compañía en una demanda colectiva que acusó a la empresa de la manzanita de hacer más lentos los dispositivos más antiguos, de acuerdo con CNN.

Este acuerdo se aplica a clientes que compraron el iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y el iPhone SE antes del 21 de diciembre de 2017 y que hayan experimentado problemas de rendimiento.

Cabe señalar que iPhone pagará por cada teléfono elegible, lo que significa que, si tuviste varios dispositivos antes de la fecha ya mencionada, podrías presentar múltiples reclamos.

Los usuarios que fueron afectados deben enviar un reclamo por internet o por correo antes del 6 de octubre para obtener su pago. Apple acordó pagar hasta $500 millones como parte del acuerdo de conciliación al que llegaron a principio de este año.

En 2017, la compañía admitió que utilizaba actualizaciones de software para hacer más lentos los iPhones más antiguos.

Muchos clientes y analistas tecnológicos ya habían señalado que estas actualizaciones disminuían el rendimiento de sus equipos, y algunos sugirieron que la empresa hacía esto para obligar a los usuarios a comprar el nuevo modelo del iPhone.

Si te viste afectado y quieres presentar un reclamo para tener un reembolso, puedes hacerlo a través del sitio web smartphoneperformancesettlement.com.

