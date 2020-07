Asesinato de otro soldado hispano añade presión al Ejército en medio de protestas por Vanessa Guillén

La muerte de otro soldado hispano de Chino, California, el fin de semana de Memorial Day ha generado conmoción en la comunidad en medio de protestas que reclaman justicia por el asesinato de Vanessa Guillén.

Enrique Roman-Martinez, de 21 años, desapareció de madrugada del 22 al 23 de mayo mientras estaba de camping con otros compañeros que servían en Fort Bragg, Carolina del Norte.

Roman-Martinez, paracaidista de la División de la División Aérea, 82 fue asesinado, según un comunicado de prensa del Ejército estadounidense.

Enrique Roman-Martinez was 21 years old from Chino, California. He was stationed at Fort Bragg, North Carolina. On May 29 his partial remains were found.

Please spread awareness and help his family get answers!!! pic.twitter.com/itYdToD7G8

— #JusticeForRoman (@xdaylily_) July 6, 2020