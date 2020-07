Horóscopo de El Niño Prodigio 14 de julio de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Ahora recibirás el apoyo de las estrellas para que te unas más a tu familia y, en general, a todos los integrantes de tu hogar. Yo sé que hay muchas cosas que no te agradan, pero intenta no criticar de más. Recuerda que cada persona tiene su forma de ser.

04/20 – 05/20

Este día tu mente se iluminará con brillantes ideas, así que, si te lo propones, podrás llegar muy lejos. En este momento no hay límites para ti. También atraerás a personas que apoyarán tus planes. Cuando lleguen a tu vida, sé agradecido.

05/21 – 06/20

Estarás muy ansioso y sintiendo que todos tus planes se están retrasando. Pero, aunque creas que todo está muy lento, no es así. Si te tranquilizas un poco, podrás fijarte en que cada día estarás evolucionando hacia tu meta.

6/21 – 7/20

Tendrás que hacer un mejor uso de ese don de mando que el Universo te ha regalado. Si eres inteligente, entonces cualquier proyecto que emprendas te dejará grandes ganancias económicas. También puedes pensar en conformar un equipo de trabajo.

07/21 – 08/21

Ahora en tu hogar se respirará un ambiente más cálido y de buenas energías, pero tú seguirás siendo la estrella de tu familia. Además, no faltarán buenos amigos para alegrarte la vida. Disfruta este día y relaciónate con tus seres queridos.

08/22 – 09/22

Un amigo de la infancia pasa por un periodo de cambios y transformaciones en su vida amorosa y seguramente te buscará solicitando tu ayuda. Serás la persona más indicada para ofrecerle apoyo y respaldarlo en las decisiones que tome.

09/23 – 10/22

Acabarás con todo lo que no te deja progresar de una vez y por todas, no esperes tanto. Las personas que te quieran complicar la vida no podrán hacer nada si tú no lo permites. En estos momentos es importante que hagas respetar tu carácter.

10/23 – 11/22

Te liberarás de las preocupaciones que no son tuyas y dejarás que los demás se hagan cargo de sus asuntos. Tú, de seguro, triunfarás en lo que tienes en mente, así que escucha a tu voz interior, que es la que te dirá hacia dónde dirigirte.

11/23 – 12/20

Evitarás las discusiones con familiares o con tu pareja porque tu palabra expresará sentimientos que podrían estar acompañados de enojo. Por esta razón no es el momento oportuno para tener profundas charlas, así que trata de calmar tus ánimos.

12/21 – 01/19

Sentirás muchas ganas de ayudar a tus amigos y eso hablará muy bien de ti. Si estás solo, aprovecha para divertirte y hacer planes diferentes. Olvídate de los compromisos, de los problemas, de las responsabilidades. Despéjate.

01/20 – 02/18

Te dedicarás a cuidar tu salud e incluso te harás un control general, ya que hace mucho que no lo realizas. Este tema será el que captará tu atención durante el día. Y te sentirás aliviado cuando le hayas brindado la importancia debida.

02/19 – 03/20

Ahora se transforma tu estilo de vida y hasta sentirás la necesidad de cambiar de look. También se despertará en ti un nuevo modo de ver las cosas. Nunca pierdas las esperanzas, mantente positivo y sal a vivir tu día con mucho placer.

