Jacky Bracamontes es lanzada por su esposo a la piscina en medio de la lluvia: “Qué poca”

Jacky Bracamontes disfruta un sólido matrimonio con Martín fuentes, con quien ha demostrado que el amor, la comunicación y la diversión son fundamentales en su familia, así lo han dejado ver en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el piloto de carreras compartió el divertido momento que vivió con la conductora, luego de que esta se negó a hacerle un favor en medio de una fuerte lluvia.

En el video que fue compartido en sus historias, se puede ver a la actriz mientras es lanzada a la piscina en su residencia de Miami, Florida, mientras cae una tormenta.

“Esto pasa cuando le pido al amorcito de mi vida una toalla y me dice que NO, porque no se quiere mojar“, es el texto que se lee en la diapositiva, mientras se escucha gritar a la ex reina de belleza: “Qué poca“.

El video que fue compartido en varios perfiles de sus fanáticos, también se puede ver que Renata, una de sus hijas, corre detrás de ellos y en cuanto ve que su mamá cae al agua de inmediato se lanza para acompañarla, gesto que los seguidores no dejaron pasar por alto y de inmediato halagaron.

“Tan bella la niña se tiró al agua sin pensar“, “¡No abandonó a su mamá! Se tiró con ella Renny hermosa“, “Qué linda la hija qué no abandono a su mamá hermoso detalle“, “Renata tiene un carácter muy fuerte, la amo“, “Reny va al rescate de su mami“, “Bonita pareja me encanta la complicidad“, fueron algunos mensajes que le hicieron llegar a la pareja.