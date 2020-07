“Las clases online son el infierno”: Jacky Bracamontes confirma que es terrible para educar a sus hijas en casa

La famosa reiteró las declaraciones de su esposo, quien afirma que pierde la paciencia muy rápido como maestra

Hace algunos días, el esposo de Jacqueline Bracamontes sorprendió al revelar que su mujer pierde muy rápido la paciencia cuando tiene que hacer tarea con sus tres hijas mayores y ahora es ella misma quien no solamente secunda las palabras de su amado, sino que además asegura que no le gusta el nuevo formato de las clases.

En una charla para la revista Quien, la conductora de “Netas Divinas” señaló que no es nada amigable el formato online de la escuela y que no es la única persona que conoce que ha llegado a perder los estribos con sus retoños en más de una ocasión debido a la gran carga de trabajo que tienen los niños a diario en sus diferentes materias.

“Soy una mamá muy paciente, con cinco hijas tienes que trabajar en eso porque si no te vas a volver loca, esa es una realidad, pero lo que pasa es que esto de ser miss nos agarró a todas las mamás de sorpresa. Yo no estudié para ser maestra, no tengo esas herramientas, y con todas mis amigas con las que he hablado han estado igual que yo; todas me dicen que las clases online son el infierno“, dijo Jacky.

A pesar de no ser buena maestra, la también actriz aseguró que disfruta al máximo el hecho de que ahora puede estar con su familia completa todo el tiempo, cosa que hace mucho no pasaba debido a su apretada agenda laboral y recordó cuando su esposo y sus hijas mayores estuvieron separados de ella por sospechas de coronavirus.