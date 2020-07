Leyenda de la hípica estadounidense Bob Baffert es suspendido por sustancias prohibidas de sus caballos

El artífice de dos triunfos en la Triple Corona de la Hípica estadounidense, Bob Baffert, tuvo un inesperado revés en su legendaria trayectoria en el mundo ecuestre, luego de que la Comisión de Carreras de Arkansas diera a conocer que dos de sus caballos fallaron en las pruebas de control de sustancias prohibidas.

Baffert, célebre por entrenar a los ejemplares “American Pharoah” y “Justify”, ganadores del Derby de Kentucky, Preakness Stakes y Belmont Stakes en 2015 y 2018, respectivamente, violó la Regla 1233 según los comisarios de Oaklawn Park, por lo que los equinos no podrán competir por un lapso de dos semanas, a partir del 1 de agosto próximo.

Los caballos “Charlatan” y “Gamine”, dieron positivo a los controles por lidocaína, después de ganar en las carreras en la pista de Hot Springs, Arkansas el pasado 2 de mayo.

Two of Bob Baffert's horses tested positive for a banned substance after winning races in Hot Springs, Arkansas on May 2 https://t.co/3p44EGS1nv

— Sports Illustrated (@SInow) July 15, 2020