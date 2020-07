Mundial 2022 inusual: La FIFA confirmó las fechas oficiales y los horarios de los principales encuentros

El organismo también reveló novedades en cuanto a la duración de la fase de grupos

Este miércoles la FIFA reveló varios detalles importantes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, incluyendo fechas, horarios y sedes del partido inaugural y de la final.

El Mundial se disputará en días inusuales, a finales de año. El día que arrancará será el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, en total serán 28 días de fútbol con una pausa intermedia que también es inusual.

Y es que la fase de grupos sólo durará 12 días, esto para que todos los equipos clasificados a la fase final puedan tener más días de descanso. La primera fase se celebrará del lunes 21 de noviembre hasta el viernes 2 de diciembre, con jornadas de cuatro partidos por día.

OFICIAL. La FIFA anunció las fechas y horarios de Qatar 2022 🇶🇦. La apartura será el 21 de noviembre en el Estadio Al Bayt. ¿La final? Anoten: domingo 18 de diciembre a las 12 del mediodía en el Estadio Lusail. Vayan reservando lugares en la agenda. 📝 pic.twitter.com/XP5fCDnFtc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 15, 2020

También se confirmó el lugar donde será la inauguración y la final del certamen. El Estadio Al Bayt, con capacidad para 60,000 personas será donde se llevará a cabo el primer partido, mientras que la final se disputará en el Estadio Lusail, que tiene un aforo de 80,000 espectadores.

🌏 2022 #WorldCup Final 🏆 🏟️ Lusail Stadium

📅 18 December 2022

⏰ 18:00 local time pic.twitter.com/ChBIEmB9u9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

🗺 Let's take a tour 🚗 🏟 Al Bayt Stadium 🗓 Opening Match, 21 Nov 2022 13:00 local time + 5 group stage & 3 knockout stage games pic.twitter.com/rnRSJspZnb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

En cuanto a los horarios, se reveló que la inauguración será a la 1 pm, hora local (5 am ET / 3 am PT), mientras que los duelos de fase regular serán a la misma hora, también a las 4 pm, 7 pm y 10 pm hora local (8 am ET / 6 am PT, 11 am ET / 9 am ET y 2 pm ET / 12 pm PT); el partido por el tercer lugar y la gran final se realizarán a las 6 pm hora local (10 am ET / 8 am ET).

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨 🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏 🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Todo esto fue notificado por la FIFA a través de un comunicado que publicó en su sitio web y que fue difundido a través de redes sociales.

Adicionalmente, el organismo destacó que los horarios y sedes de los partidos de fase de grupo se conocerán después del sorteo, mismo que se tiene planeado que se lleve a cabo a mediados del 2022.