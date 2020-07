Oribe Peralta no se queda callado y manda mensaje a quienes ya lo quieren retirar

El delantero ha sido sumamente criticado por su desempeño en el último año con el Rebaño

La estancia de Oribe Peralta en las Chivas de Guadalajara no ha sido nada sencilla, el jugador no ha hecho diferencia en el equipo a pesar de ser uno de los mejores atacantes de la Liga MX en la última década, y de ser uno de los mejores pagados del club, situación que lo ha llevado a estar en medio de las críticas.

Durante el partido ante Tigres de la Copa por México, el ‘Cepillo’ tuvo minutos en el campo y se le vio fuera de ritmo por lo que la afición del Rebaño explotó y pidió al futbolista que mejor se retire.

Ya retirate Oribe, no mms wey. pic.twitter.com/Rx8MYItpRf — San Yorch (@SanYorchVergara) July 9, 2020

Mi sueño es ser como Oribe Peralta. Que me paguen un chingo por hacer nada. 🤩 — Pinche Danny (@OyeeDanny) July 9, 2020

Tras las peticiones, Oribe Peralta se dio tiempo de hablar del tema y en entrevista con TV Azteca apuntó que esos comentarios lo tienen sin cuidado.

“Realmente lo que digan las personas, lo que digan los periodistas, a mi no me mueve porque no dependo de ellos, dependo de mí, de mis compañeros, de la institución y sé que mientras esté más tranquilo, concentrado y trabajado va a ser mucho más el rendimiento. El fútbol se puede acabar en cualquier momento igual que la vida por esa razón es que disfruto tanto el estar aquí, es por esa razón que disfruto cada cosa que me pasa sea buena o sea mala porque no sé cuándo vaya a irme del fútbol y de la tierra”, expresó el delantero.

Asimismo, Oribe indicó que no está molesto con el técnico Luis Fernando Tena, quien no ha utilizado muy poco, y es que el futbolista solo ha anotado dos goles desde su llegada en el Apertura 2019.

“No por lo que hayas hecho tienes la oportunidad o el derecho de exigir que te pongan, simplemente debes de entender que el fútbol es así, que tienes que esforzarte para poder jugar el fin de semana. No veo el porqué estar molesto, me molesta no poder ayudar, no poder estar en la cancha y compartir minutos, pero enojarme con Luis Fernando, para nada“, apuntó Oribe.

Por otro lado, Oribe Peralta habló de su compañero José Juan Macías, de quien se habla que pronto dará el salto al fútbol europeo.

“Hablamos mucho afuera de los entrenamientos y tratamos de buscar la posibilidad, trato de hablarle y a veces él me pregunta: ‘¿oye qué harías en esta jugada?’, yo busco decirle lo que haría pero tampoco que se quede con esa idea de ‘esto le funciona a él, me va a funcionar a mí’, él tiene que descubrirlo por sí solo”, indicó.

Chivas tendrá una dura prueba el jueves cuando se enfrente al América por un boleto a la final de la Copa por México, partido en el que el ‘Hermoso’ estará de inicio en la banca.

