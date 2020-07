Severa crisis la del “Chicharito”, sólo suma 15 goles en dos años

Este 15 de julio se cumplen exactamente 2 años desde que concluyó el Mundial de Rusia 2018, un parteaguas para Javier Hernández, ya que antes del torneo gozaba de gran éxito goleador, incluso durante el certamen marcó un gol que aumentó su cifra como máximo anotador histórico del equipo azteca.

Sin embargo, desde entonces la historia para “Chicharito” ha sido muy diferente, ya que en los dos años cumplidos, el artillero sólo ha marcado 15 goles en 3,016 minutos, un promedio demasiado bajo para un jugador de su manufactura.

Estos datos se traducen en un gol cada 201 minutos durante los últimos 737 días, es decir, que desde la Copa del Mundo pasada Hernández anota, en promedio, un gol cada 49 días, y que ha necesitado 2 partidos y 21 minutos para anotar cada uno de sus goles en los dos últimos años, siendo que las máximas figuras del fútbol actual, como Cristiano Ronaldo, Neymar o Kylian Mbappé, promedian en el último año al menos 1 gol por partido.

Cada quién hace lo que quiera con su vida, pero no podemos negar que Chicharito pasó de ser un delantero (goleador) de élite y una historia de éxito, a ser un mal jugador que ya no tiene hambre de triunfo, que muy probablemente ni siquiera disfruta del fútbol. Una pena. pic.twitter.com/ibuU0aXQ4o

Las anotaciones de “Chicharito” después del 15 de julio del 2018 se pueden clasificar de la siguiente forma:

Con el West Ham jugó 32 partidos y marcó 9 tantos.

Con el Sevilla disputó 15 encuentros y anotó 3 goles.

Con el LA Galaxy lleva 3 duelos y ha anotado en una ocasión.

Con la Selección Mexicana ha jugado 3 amistosos y suma 2 dianas.

