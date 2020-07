Simone Biles y el movimiento con el que intentará ganar la medalla de oro en Tokio 2021

Con los Juegos Olímpicos de Tokio pospuestos para 2021 a causa de la pandemia del coronavirus, los atletas contarán con más tiempo para entrenar y llegar en la mejor condición posible a la máxima justa deportiva. Tal es el caso de la campeona olímpica de gimnasia Simone Biles, quien está practicando un movimiento con el que intentará ganar la medalla de oro nuevamente.

Este martes, la gimnasta de 23 años compartió en sus redes sociales un video de su entrenamiento en donde se puede apreciar su intento por realizar un “doble doble”, es decir, dos saltos mortales con dos giros en el aire.

haven’t done a double tuck since I was probably 13 – here you go pic.twitter.com/B93QP4ALHc

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 14, 2020