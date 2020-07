Comparte excusas ridículas para no llevar mascarilla en divertido post que ya es viral

Muchas personas consideran un derecho no usar mascarilla y alegan que la obligación de usarla atenta contra su libertad

Una mujer decidió grabar un vídeo irónico, describiendo todas las excusas que se pueden dar para no llevar mascarilla y negarse a cubrirse la boca en plena pandemia.

El divertido clip se ha vuelto viral en redes sociales y ha provocado la risa a miles de personas que han decidido, también, aportar su personal tanda de excusas.

Kylie Brakeman, de Los Ángeles, tomó acción después de comprobar que muchas personas no se toman en serio el virus. El vídeo recopila frases “ridículas” como: “no puedo ponerme la mascarilla porque estoy usando una mano para grabar con el celular” o “Mi hermana es vecina de un científico y dice que no puedes contraer el coronavirus si no quieres “.

why I won’t wear a mask pic.twitter.com/CyiKIgWuwF — kylie brakeman (@deadeyebrakeman) July 12, 2020

La intención era destacar que es un poco absurdo quejarse de llevar algo tan sencillo que te protege a ti y a los demás del contagio de Covid-19. Sin embargo, algunas personas no parecían entender el chiste.

“Por favor, dime que estás bromeando”, respondió un usuario de Twitter.

Más tarde, Brakeman publicó una respuesta para aquellos que pensaban que ella hablaba en serio, admitiendo que había recibido amenazas violentas a causa del video.

Lo triste es que, a pesar de ser una parodia y ella comediante, los argumentos reflejan la actitud de algunas personas en este momento.

Así que, en lugar de buscar excusas para no llevar mascarilla, busquemos razones para hacerlo. La más obvia, es que puede salvar vidas. Otras soluciones como esta, también nos muestran el lado bueno y divertido de los cubreboca:

This is the most important thing I’ve ever done pic.twitter.com/KPZ5DmXDYF — Dr. Glaucomflecken (@DGlaucomflecken) June 22, 2020

Si dudas sobre la importancia de llevar mascarilla, o sobre cuándo y dónde usarla, sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.