La policía de Miami bajo mínimos: 79 con coronavirus y 151 en cuarentena

El Departamento ha implantado un protocolo especial para tratar de evitar que no haya demoras de respuesta en las emergencias

El Departamento de Policía de la ciudad de Miami está sufriendo los estragos del coronavirus ante el aumento de casos positivos de COVID-19, según dio a conocer el jefe Jorge Colina, que también dio positivo en abril. Además, un retraso en los resultados de las pruebas también ha obstaculizado la capacidad del departamento para mantenerse al día.

“En los primeros meses tuvimos alrededor de 30 oficiales que fueron diagnosticados positivos de coronavirus. En las últimas semanas, más o menos un mes, hemos tenido 68 oficiales y 11 empleados civiles con COVID-19”, confirmó Colina.

Al trabajar con rastreadores de contactos, el departamento también cuenta con personal adicional que se aísla por precaución.

“151 policías están en casa en cuarentena”, decía el jefe de la policía de Miami.

El Departamento también está sufriendo la lentitud de los resultados de las pruebas en los laboratorios, por lo que hace que haya esa falta de personal mientras esperan la confirmación.

“Podemos hacer que un oficial sea evaluado con bastante rápidez, pero hay un retraso a la hora de tener los resultados. Obviamente, durante todo ese tiempo, tenemos que mantenerlos en casa”, comentaba.

El jefe dijo que los tiempos de respuesta de los que responden a las llamadas de emergencia no se ven afectados debido a un plan redactado en marzo llamado “Patrol Ready”, que coloca a otro personal, como miembros de la unidad táctica, en puestos de oficiales de patrulla.

“Ha sido un desafío para nosotros”, comenta.

En el Departamento de Policía de Miami-Dade existen protocolos de seguridad, que incluyen cubiertas faciales para todo el personal del Departamento y los oficiales de patrulla tanto dentro como fuera del edificio.