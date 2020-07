Mesera sirve a celebridades en conocido restaurante y les pone calificación por su comportamiento

El vídeo se publicó en la plataforma TikTok y se ha hecho viral en poco tiempo, algunas celebridades criticadas incluso respondieron

Una ex camarera que trabajaba en un elegante restaurante en Nueva York reveló cómo la trataron ciertas celebridades realmente famosas , y las calificó por lo groseras o amables que fueron.

Julia Carolan, quien ahora es modelo para State Management, trabajó como hosts en el restaurante Nobu, en el centro de Manhattan, según su perfil de LinkedIn.

En un video que publicó en TikTok, reveló cómo era trabajar en el restaurante japonés y contó detalles específicos sobre cómo eran los clientes VIP.

Según informa The Mirror, Julia afirma que sirvió a innumerables famosos durante los 10 meses que pasó en el Nobu, pero que no todos fueron tan amables como esperaba que fueran.

En el video, clasificó a cada una de las celebridades que dice haber servido por su actitud.

Las supermodelos Gigi y Bella Hadid les dio las mejores calificaciones.

“Fueron muy educadas y amables con el personal, lo que desafortunadamente es raro en gente tan famosa”, contó Julia.

Por ejemplos su experiencia con la también modelo y ahora esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, no fue tan agradable.

Hailey acudió al restaurante varias veces y, según el vídeo de la camarera, nunca fue amable.

“Realmente quiero que me guste ella, pero tengo que darle un 3,5 sobre 10. Lo siento”.

Parece ser que Hailey terminó viendo la crítica, ya que se dirigió a la sección de comentarios del video para disculparse por cómo actuó.

“Acabo de encontrar este video y quería pedirle perdón si alguna vez le he dado malas vibras o una mala actitud. ¡Esa no es mi intención!”

Hailey también agregó que le gustaría disculparse con Julia en persona, algo que sus seguidores apreciaron y elogiaron.

La multimillonaria Kylie Jenner no recibió buenas críticas tampoco. El motivo no fue otro que el dinero, ya que no fue generosa con la propina.

“Estaba bien, pero dio una propina de $20 dólares en una cuenta de una cena de $500 dólares”, dijo la camarera, explicando por qué motivo le daba solo un dos sobre 10. La calificación más baja de todas las celebridades de la lista.