¿Por qué el cheque de estímulo tarda más en llegar a los latinos que a otros contribuyentes?

El primer pago federal envía hasta $1,200 dólares a cada contribuyente con derecho a cobrarlo

La comunidad latina en Estados Unidos es la que más ha sufrido el retraso del pago federal de hasta $1,200 dólares por contribuyente que el Congreso aprobó el pasado mes de marzo para hacer frente a los problemas económicos derivados de la pandemia del coronavirus.

Casi 7 de cada diez adultos dijo haber recibido el cheque de estímulos antes de que acabara mayo, según un estudio de Urban Institute. Un 74% de los blancos estadounidenses aseguró haberlo cobrado durante ese periodo de unos dos meses. Entre los contribuyentes negros, el porcentaje baja al 69% y los que peor parados son los hispanos con un 64%.

De acuerdo a este análisis de datos, los hogares latinos se vieron más afectados por los retrasos en parte porque los ciudadanos estadounidenses no pudieron recibir sus pagos si sus cónyuges eran inmigrantes indocumentados.

Esta desigualdad también se ve reflejada en función del nivel de renta de las familias. Un 78% de los adultos que están por encima del nivel de pobreza federal confirmaron haber recibido su pago antes de que finalizara de mayo. En cambio, solo un 59% de quienes no rebasan el umbral federal de la pobreza cobraron la ayuda federal en el periodo indicado. Este segundo grupo está formado en buena medida por latinos.

Las demoras entre quienes tienen menos ingresos pueden deberse a que normalmente no hacen su declaración de impuestos porque su nivel de renta anual no llega al mínimo obligatorio. Por tanto, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), que tomó los datos de los contribuyentes que declararon sus finanzas de 2018 y 2019, no tenía la información que necesitaba para hacerles el pago y los propios beneficiarios han tenido que facilitarla.