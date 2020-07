“Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años”, dice AMLO tras publicación de desplegado

El mandatario señaló que los periodistas "añoran el regreso de la podredumbre" de la corrupción de los anteriores gobiernos de México

MÉXICO – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que es el mandatario más atacado en los últimos 100 años.

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente se refirió al desplegado que se publicó este miércoles por parte de intelectuales y periodistas llamado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, e indicó que quieren el regreso de la podredumbre.

“La llegada del señor Lozoya va a ayudar mucho, lo mismo de este señor Zerón, imagínense un jefe de Policía dirigiendo una tortura, ¿en qué país vivíamos?, imagínense que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón tenía acuerdos, una de las bandas de la delincuencia, el secretario de Seguridad Pública, y así estaba podrido el régimen. Ahora resulta que los escritores y periodistas añoran el regreso a esa podredumbre, están en su derecho porque vivimos en democracia, ¿quién va a decidir? El pueblo, el pueblo de manera libre va a decidir qué quiere hacia adelante, cómo quiere labrar su destino, el de las nuevas generaciones”, afirmó en conferencia en el municipio de Zapopan, Jalisco.

“Yo ya no quiero volver a ocuparme de estos asuntos porque sí están en el límite de lo político electoral y no quiero bajarme a la arena político electoral por respeto a la investidura presidencial. Sin embargo, lo tengo que hacer porque soy pues señalado y tengo que utilizar mi derecho de réplica, además es bueno el debate democrático”, añadió el mandatario.

Al cuestionamiento de si ¿cada que haya desplegado habrá réplica?, el presidente López Obrador señaló que sí.

“Yo creo que sí, si me involucran pues voy a ejercer mi derecho de réplica ¿O creen ustedes que no debo hacerlo? Sería bueno preguntarle a la gente si me tengo que quedar callado, para mi va a estar difícil porque siempre digo lo que pienso, pero a lo mejor eso se pone a consideración de la gente y si la gente dice que no responda no lo haría”, respondió.

“Pero no voy a todas porque si no, no trabajaría, imagínense, sin presumir, soy el presidente más atacado en los últimos 100 años, diario son ataques, es un timbre de orgullo porque quiere decir que vamos avanzando”, explicó López Obrador.

“También de una vez lo digo porque como me gusta la historia sé muy bien, soy el presidente electo de México de mayor edad en la historia, fíjense cómo cambian las cosas, al presidente Ruiz Cortines le decían el viejito, ya ven como también a mí me dicen así que ya estoy chocho, que estoy chocheando, bueno pues no, era un jovenazo don Adolfo Ruiz Cortines en comparación con mi persona, él entró más joven a la Presidencia, claro, estamos hablando de elección, si nos comparamos con el presiente Díaz él gana, él entró como a los 48 años, muy joven nomás que se mantuvo 34 años, hasta cuando tenía 81 años se retiró o se tuvo que ir al exilio, pero bueno, también ese es un buen dato”.

En la conferencia de esta mañana en Zapopan, el mandatario pidió a Jesús Ramírez leer el desplegado de los intelectuales y periodistas que se publicó ayer y luego él mismo leyó la respuesta que también difundió el miércoles.