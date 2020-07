Alex Rodríguez, quien ganó $450 millones de dólares como pelotero, ahora se pronuncia a favor del tope salarial

El expelotero Alex Rodríguez todavía no concreta sus aspiraciones de convertirse en propietario de un equipo de béisbol en las Ligas Mayores, pero ya comienza a tomar posturas como si lo fuera y este jueves se refirió respecto al contrato colectivo de trabajo para los jugadores ligamayoristas, quienes al término de la temporada 2021 deberán renegociar sus condiciones laborales.

A-Rod, quien desde que se retiró de los diamantes se dedica a ser analista para la televisión, se pronunció a favor del tope salarial para los peloteros tal y como lo usan en la NFL, NBA y NHL, en postura que fue criticada en particular debido a que él como jugador de los Mariners de Seattle, Rangers de Texas y Yankees de Nueva York, acumuló ingresos por más de $450 millones de dólares, cantidad que bajo un esquema sueldos limitados, no habría sido posible.

