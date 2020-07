Créalo o no: hay más de mil candidatos inscritos a la presidencia de EE.UU.

Hasta ayer en la tarde 1,145 personas se habían inscrito como candidatos a las presidenciales 2020 de EE.UU. ante la Comisión Federal Electoral (FEC), contabilizó The New York Times.

Se trata de un proceso muy sencillo, pero sólo en teoría, porque en la práctica el acceso a los colegios electorales en cada estado hace casi imposible terminar siendo candidato si no se cuenta con el apoyo de un gran partido electoral.

Apenas una de esas miles de personas es el rapero Kanye West, quien a p

rincipios de julio anunció que renunciaba a su apoyo anterior al mandatario Donald Trump y se postulaba él mismo para las presidenciales de noviembre.

Menos de dos semanas después, un asesor dijo que no era verdad, pero enseguida West “o al menos alguien que pretende representarlo, presentó dos formularios ante la FEC: una declaración de organización el miércoles y una declaración de candidatura el jueves”. Y así lo confirmó un portavoz de la Comisión.

Esos son “los pasos normales que toman los candidatos serios”, dijo Michael Beckel, director de investigación de “Issue One”, un grupo de vigilancia de la campaña. Y técnicamente 1,145 personas lo han hecho este año.

Casi cualquier adulto nacido en EE.UU. puede presentar una declaración de organización o candidatura. Los formularios son muy simples, no requieren experiencia legal o política para completarlos. Y el trabajo de FEC es hacer cumplir las leyes de financiamiento de campañas, por lo que no tiene ninguna razón para examinar o verificar candidatos que no están recaudando o gastando dinero.

Entonces, ¿qué significado o peso tienen esas candidaturas como la West? “Muy poco”, respondió Paul S. Ryan, vicepresidente de política y litigios de la organización “Common Cause NY”.

Incluso, no se requiere que los candidatos se registren con la FEC a menos que hayan recaudado o gastado más de $5 mil dólares, y si no, también pueden hacerlo, dijo Ryan. “Es por eso que ves cientos y cientos y cientos de candidatos no serios, y hasta cierto punto completamente son falsos o bromistas”.

En otras palabras, el aspirante tiene que presentar estos formularios para ejecutar una campaña presidencial seria, pero presentarlos no significa que realmente vaya a concretar su ruta electoral.

Sin sorpresas, la boleta presidencial no enumera a todos los cientos de personas que decidan registrarse en la FEC. De hecho, la Comisión no controla ese proceso, sino cada estado tiene el suyo.

En la mayoría de los estados, los candidatos presidenciales independientes -que es lo que sería West porque su “Birthday Party” que figura en su documentación no es un partido reconocido federalmente-, deben recolectar un cierto número de firmas, que van desde unos pocos cientos hasta casi 200 mil para calificar y aparecer en la boleta.

Un pequeño puñado de estados permite a los candidatos ingresar a la boleta electoral simplemente pagando una tarifa, lo que West hizo el miércoles en Oklahoma por $35 mil dólares. Pero Oklahoma tiene sólo siete votos electorales.

Mientras, los plazos de presentación de firmas en varios otros estados, incluido el apetecido Florida (29 votos electorales), ya han pasado. Y otros se vencerán en las próximas dos semanas.

“Presentar estos dos formularios ante la Comisión Federal Electoral son realmente las dos partes más fáciles de postularse para presidente”, detalló Ryan. “Cada estado tiene sus propias reglas sobre lo que se necesita para tener su nombre en la boleta, sus propios plazos, sus propios requisitos. Esa es la parte difícil, y luego ejecutar una campaña”.

Lo que significan los documentos, si de hecho fue el rapero West quien los presentó, es que ahora debe consignar un formulario de divulgación financiera personal dentro de los siguientes 30 días -aunque puede solicitar una extensión- y que su organización debe presentar informes trimestrales de financiación de campañas, incluso si no recauda ni un centavo.

Octubre es próxima fecha límite de presentación de financiamiento de campaña”, destacó Beckel. “Entonces este grupo tendría que presentar un informe de financiamiento de campaña que muestre que recaudó cualquier cantidad de dinero, incluido cero dólares, y gastado cualquier cantidad de dinero, incluido cero dólares”.

As far as the Federal Election Commission is concerned, Kanye West is an official candidate as of Thursday. Along with 1,144 other people. https://t.co/rIUn2nZlgH

— Michal Simek (@MichalSimek) July 17, 2020