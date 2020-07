Julián Gil toma lo mejor de las reinas de Nuestra Belleza Latina de Univison y forma a su mujer ideal

Ojo que Clarissa Molina no entró en su lista, pero sí Alejandra Espinoza y Francisca Lachapel

Julián Gil presentará con Alejandra Espinoza el segundo episodio de “NBL El Reencuentro” (Univision), donde recordarán los momentos más emotivos de las 11 temporadas que suma el reality.

Además, el actor reunió los atributos de estas reinas de belleza para formar a su mujer ideal.

“El cuerpo de Vanessa de Roide, tiene un cuerpazo; la nobleza de Marisela de Montecristo, la chispa de Francisca (Lachapel), los ojos y las ganas de triunfar de Alejandra Espinoza, la risa de Greidys (Gil), el porte que tenía Nastassja (Bolívar). Si vamos a elegir, yo creo, que entre todas, tendría que agarrar papel y lápiz para apuntar lo que para mí sería la mujer ideal”, dijo el famoso villano de telenovelas.

Julián fue juez de Nuestra Belleza Latina y el haber sido parte del programa le dejó muy buenas experiencias con las participantes.

“Ver la evolución personal y profesional de cada una de las niñas que participaron, para mí es como una bendición, porque son como niñas de uno, son como hijas“.

Para Julián es importante mostrar al público el ser humano que hay dentro del actor, pues espera ser recordado así y no sólo por los personajes que interpreta.

“Siempre me he destacado por luchar porque la gente me conozca tal cual soy, porque a veces te ven en un proyecto, en una novela, en una película, en teatro y siempre estamos interpretando a otras personas, entonces muy pocas veces la gente te puede conocer y yo lucho por eso, porque la gente conozca a Julián, conozcan mi transparencia, que me conozcan tal cual soy“.