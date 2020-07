Lo acusaron de traidor: James Harden aclara porqué usó la máscara de “Blue Lives Matter” a favor de la policía

La estrella de los Rockets de Houston negó un mensaje político y aseguró que solo la portó por comodidad

Después de retrasar su regreso debido a temas familiares, la estrella del baloncesto James Harden se reportó el jueves con su equipo, los Rockets de Houston, para integrarse al “plan burbuja” en Orlando, Florida con miras a reiniciar la temporada de la NBA; sin embargo, su presencia desató polémica por la máscara que portaba.

Acorde con las medidas de seguridad sanitaria en medio de la pandemia por COVID-19, Harden llegó con su rostro semicubierto, pero con un tapabocas alusivo al movimiento en pro de la policía conocido como “Blue Lives Matter”, lo que fue interpretado como que respaldaba esa causa, la cual se confronta con el “Black Lives Matter” en contra de la brutalidad policiaca, mismo que ha tenido un especial impacto en el medio de la NBA entre sus jugadores, la mayoría de origen afroamericano.

“No estaba tratando de hacer una declaración política”, explicó Harden. “Honestamente me la puse porque me cubría toda la cara y la barba. Me pareció que se veía bien. Eso es todo”, agregó.

Harden no es el primer deportista que se ve involucrado en esta misma controversia, a finales del mes de mayo, apenas unos días después de la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que murió víctima de la brutalidad policial por un agente de la ciudad de Minneapolis, el pelotero de los Twins de Minnesota Max Kepler, portó el mismo tapabocas en una publicación de sus redes sociales, por lo que tuvo que disculparse al día siguiente.

