Lucas Vázquez ganó doble título, el de liga y el de padre por segunda ocasión

Las mejores cosas de la vida nunca son fáciles de conseguir. Esta Liga es el premio al gran trabajo, dedicación, esfuerzo y unidad de este equipo y de nuestra afición. Quiero felicitar a todos los madridistas por su responsabilidad y comportamiento ejemplar anoche. Y mandar un recuerdo especial a todos a aquellos que ya no están, pero permanecerán con nosotros siempre, y a todos lo que han luchado frente a este virus sin descanso. Sois los verdaderos campeones. 🏆🥇👏 ¡Hala Madrid! ____ In life, the best things never come easy. This #LaLiga title is the award for the hard work, dedication, effort and togetherness of this team and our supporters. I want to congratulate all Madrid fans for their responsibility and exemplary behavior last night. And I would especially like to remember all those who are no longer among us, but will always remain with us, and to all those who have fought against this virus relentlessly. You are the true champions. 🏆🥇👏 #HalaMadrid