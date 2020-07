“Me costó mucho dinero”: Jonathan Orozco tuvo que pagarle al dueño de Xolos para que lo dejara usar el número 1

El guardameta del equipo fronterizo se aferró a su dorsal de toda la vida

El portero de Xolos de Tijuana, Jonathan Orozco, reveló que tuvo que comprarle su tradicional dorsal al dueño de su nuevo equipo.

“Jona” ha militado en Rayados de Monterrey y en Santos Laguna; en ambos clubes pidió el dorsal 1, por lo que ahora que cambió de camiseta y se fue a Tijuana sus deseos no cambiaron y buscó utilizar el mismo de siempre, sólo que esta vez casi no lo logra.

El guardameta relató que tuvo que negociarlo con el dueño del equipo, Jorge Alberto Hank, ya que no estaba contemplado que Orozco tuviera su acostumbrado número 1, y que, incluso, tuvo que pagarle para que se lo asignara, ya que para él es muy importante por su significado.

“Me decía lo que todo el mundo sabe, que el 1 es su número. Le comenté que yo siempre he jugado con el 1 desde los 19 años que subí a primera división. No nada más porque el portero siempre lo es, sino porque a mí me gusta demostrar que lo soy”, mencionó en entrevista para el diario Once.

Pese a que el reportero le preguntó cuánto le costó, el cancerbero no quiso revelar el monto.

“No puedo decir eso, pero me costó mucho dinero, y lo vale, vale cada centavo tener el número uno”, añadió.

Finalmente, Jonathan dejó entrever que si no hubiera llegado a un acuerdo en este sentido, quizá se hubiera marchado a otro equipo, ya que no se ve usando otro dorsal.

“No podía jugar con otro número, ni siquiera pensé en usar otro, ni el 28 porque es el día que nació mi hijo, o el 30 porque es el día de mi esposa o el 12 porque es mi cumpleaños. Nunca pensé en otro número, yo soy el uno y siempre voy a ser el uno, y si no puedo ser el uno, entonces buscaré donde serlo”, sentenció.