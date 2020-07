NYC vivirá ‘peligrosa’ primera ola de calor del verano en medio de pandemia del coronavirus

Para que se considere que hay una ‘ola de calor’ las temperaturas deben registrar 90° Fahrenheit o más por tres días seguidos y con altos niveles de humedad. Y eso es lo que vivirá la ciudad de Nueva York desde este sábado, pero a un nivel peor, ya que el ‘calor excesivo y peligroso’ se extenderá por lo menos por cinco días seguidos y con el mercurio que puede llegar a marcar hasta los 105°, según lo pronosticó este viernes el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El ‘aviso de calor excesivo’ lanzado por el NWS ocurre en momento en que la Gran Manzana se encuentra en medio de una lucha por controlar la pandemia de coronavirus, lo que ha sido un reto para las autoridades debido a que muchos neoyorquinos salen a las calles cuando suben las temperaturas.

El NWS usó la palabra ‘peligroso’ para describir lo que se espera serán un clima sofocante principalmente a partir del domingo y hasta el martes, siendo el peor día el lunes cuando el calor se disparará a niveles alarmantes debido a los altos índices de humedad y el termómetro sobrepasará los 100° Fahrenheit.

“Después de que un sistema frontal avanzará el viernes por la noche, se acumulará una alta presión con el aumento de las temperaturas que es muy probable que durarán todo el fin de semana y hasta principios de la próxima semana. Un aumento de 90 grados con valores de índices de calor cercanos a 100 grados y lo peor se sentirá para el domingo y lunes”, publicó el NWS en su cuenta de Twitter.

After a frontal system pushes through Friday evening, high pressure builds in with rising temperatures looking very likely into the weekend and early next week! Widespread 90s with heat index values approaching 100 in some locations by Sunday/Monday. #NYwx #NJwx #CTwx #Heat pic.twitter.com/m0rPwBkdAj

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 15, 2020