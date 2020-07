Policía de California ofrecía a mujeres pasar verificación del VIN de sus carros a cambio de sexo

Un agente de la Policía de Caminos de California (CHP) es acusado de acosar y ofrecer favores a cambio de sexo a mujeres que asistían a una verificación de seriales de sus vehículos.

Información de una investigación interna del 2016 obtenida por KQED y el California Reporting Project revela que 21 mujeres han acusado al oficial Morgan McGrew de haberlas acosado durante la cita de verificación de seriales del auto e incluso haberles escrito mensajes de texto solicitando sexo.

